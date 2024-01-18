Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.99 oranında yükselişle 8104 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.99 oranında yükselişle 8104 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 2.13 oranında yükselişle 9969 puan, sanayi endeksi yüzde 0.81 oranında artışla 11975 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.13 oranında yükselişle 9969 puan, sanayi endeksi yüzde 0.81 oranında artışla 11975 puan seviyesinde hareket ediyor.