Beyoğlu'nda 4 katlı otelde yangın!

Arap Cami Mahallesi Fermeneciler Caddesi'nde bir otelin 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Otelde konaklayanların dışarıya çıkmasının ardından ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.