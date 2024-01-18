Başkan Erdoğan il il açıkladı: İşte AK Parti'nin Belediye Başkan adayları

AK Parti'nin 31 Mart'ta düzenlenecek 2024 Yerel Seçimleri'ndeki belediye başkanı adayları açıkladı. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum olurken, Ankara adayı ise Turgut Altınok oldu. Kayseri'den Memduh Büyükkılıç, Aydın'da Mustafa Savaş, Balıkesir'de Yücel Yılmaz, Bursa'da Alinur Aktaş aday gösterildi. İşte AK Parti belediye başkan adayları 2024 isim listesi.İŞTE O LİSTE:ADANA- Fatih Mehmet KocaispirADIYAMAN- Ziya PolatAFYONKARAHİSAR - Hüseyin Ceylan UluçayAĞRI- Mehmet Salih AydınAKSARAY - Evren DinçerAMASYA- Mehmet UyanıkANTALYA- Hakan TütüncüARDAHAN- Yunus BaydarBATMAN- Adil Sebati CeylanBAYBURT - Mete MemişBİLECİK - Mustafa YamanBOLU - Muhammed Emin DemirkolBURDUR – Mehmet ŞimşekÇORUM - Halil İbrahim AşgınDİYARBAKIR - Mehmet Halis BildenGAZİANTEP - Fatma ŞahinGÜMÜŞHANE- Ercan ÇimenHAKKARİ - İsmet ÖlmezHATAY- Mehmet ÖntürkIĞDIR - Ülkü ÖcalKAHRAMANMARAŞ - Fırat GörgelKARABÜK - Özkan ÇetinkayaKARAMAN- Mevlüt AkgünKAYSERİ- Memduh BüyükkılıçKIRIKKALE - Mehmet SaygılıKIRŞEHİR - Osman ArslanKİLİS - Reşit PolatKÜTAHYA - Kamil SaraçoğluKONYA - Uğur İbrahim AltayMALATYA - Sami ErMARDİN - Abdullah ErinMUŞ - Feyat AsyaNEVŞEHİR - MEHMET SAVRANNİĞDE - EMRAH ÖZDEMİRSAKARYA - YUSUF ALEMDARSİİRT - EKREM OLĞAÇSİVAS - Hilmi BilginŞANLIURFA - Zeynel Abidin BeyazgülŞIRNAK - Mehmet YarkaTEKİRDAĞ - Cüneyt YükselTRABZON - Ahmet Metin GençTUNCELİ - Erkan EroğluUŞAK - Mehmet ÇakınVAN - Abdulahat ArvasYOZGAT - Celal KöseZONGULDAK - Ömer Selim AlanİZMİR - Hamza DağANKARA - Turgut Altınok'MUHALEFETİN ELİNDEKİ ŞEHİRLERİ GERÇEK BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRMAK İSTİYORUZ''7 Ocak'ta İstanbul'da 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın isimlerini paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin diğer kalanlarını açıklıyoruz. Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyor, kendilerine seçim çalışmalarında ve daha sonrasında şehirlerimize verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum.Böylece, Cumhur İttifakı'ndaki MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm illerdeki belediye başkan adaylarını ilan etmiş bulunuyoruz.İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızı da tanıtacağız. Bunu kısa sürede tamamlayacağız. Hedefimiz Cumhur İttifakı'nda olan şehirleri tekrar ezici bir oranla kazanmak ve muhalefetin elindeki şehirleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Bunun için kendini şehirlerine adayacak belediye başkan adayları ile seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Adayl listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kuruluna verilmesi gerekiyor.Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek seçim kampanyasına yoğunlaşmaktır.'RÜŞTÜMÜZÜ İLK İSPAT ETTİĞİMİZ YERİ GÜÇLÜ TUTMAK ZORUNDAYIZ'1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halka yolculuğumuz, Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak zorundayız.Aşkla, azimle kararlılıkla çalışacak ve farkımızı ortaya koyacağız. Biz asla şehirlerine ve orada yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız.Biz hep yüreğimizdeki muhabbetle, emeğimizle milletimizin kalbine girenlerden olduk. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği dahil; siyasette gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir.Başka türlü bir siyaset anlayışını tasvip edemeyiz. Bugüne kadar milletimizin karşısına hepi bu şekilde çıktık. Ülkemizi bugünkü seviyesine bu şekilde getirdik. Geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla beraber bu şekilde kazandık.'ŞEHİRLERİMİZE ESER VERMEYE, MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE TALİBİZ'31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk Mahalli İdareler Seçimi'nde belediyeleri yönetme sorumluluğunu bu şekilde üstleneceğiz.31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz. Türkiye Yüzyılı'na adım attık. Bu tarihi süreçte ülke olarak zorlu sınamalardan geçiyoruz. Bir yandan 10 yılı aşkın süredir kaos çıkararak, darbe teşebbüsünde bulunarak ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları kesintisiz sürüyor.Ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkemizi teslim almaya çalıştılar. PKK'yı kullanarak mahalleleri işgal etmeye çalıştılar Güvenlik güçleri onları açtıkları çukura gömünce bedel ödetmeye kalkıştılar. Başımıza gelen hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir.'BİZİ VE ÜLKEMİZİ TESLİM ALAMAYACAKLAR'Bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar. Bize asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi teslim alamayacaklardır. Bunu onlara öğreteceğiz.Bir tarafta emperyalistler varken diğer tarafta bunların piyonluğunu yapan sivil çevreler ile 5. kol unsurları var. Bunlar kimi zaman gönüllü kimi zaman hasetlerinden dolayı emperyalistlere hizmet veriyorlar. Esen rüzgara göre yön değiştiren, hiçbir kırmızı çizgisi olmayan kifayetsiz muhterislerle karşı karşıyayız.'CHP EMPERYALİSTLERİN KOÇ BAŞLIĞINA SOYUNMUŞ DURUMDA'CHP, mevcut yönetim altında emperyalistlerin koç başlığına soyunmuş durumdadır. DEM'lilerle yaptığı iş birliği bu kirli oyunun en son sahnesidir. Gerçi bunların ilişkileri gizli saklı devam ediyorlardı. Birliklerini artık iyice faaş ettiler. Kandil uzantılarının altına kırmızı halı sererek, Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak işbirliklerini aleni bir biçimde gösteriyorlar.Özgür efendi, daha 'Bismillah' demeden iradesini terör örgütü destekçilerine teslim etti.Bu iki parti ülkenin ve milletin aleyhine ne varsa birlikte hareket ediyor, lehine ne varsa birlikte karşı çıkıyorlar. CHP yönetimi bunlar olmadan adım atamıyor.Son aylarda giderek sıklaşan 28 Şubat-vari provokasyonlar da aynı oyunun bir parçasıdır. Hırsları boylarını aşanların, milletin bekasını hiçe sayarak içinde yer aldıkları bu kirli senaryolar eski Türkiye'de belki işe yarıyordur. Ama milletimizin bunlara karnı artık tok.Özgür efendiyi vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. Terör örgütünün DEM'ini de hak ettiği yalnızlığa iteceğiz.'O SİZİN CİBİLLİYETİNİZDE VAR'Parlamentoda birisi çıkmış, benim grup başkanvekilimiz Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair ifade de bulunmuş. AK Parti'nin hiçbir ferdi, bayrağa 'kağıt parçası' demez. Hiçbir ferdi 'paçavra' demez. O sizin cibilliyetinizde var. Ve ortağı olduğunuz partinin cibilliyetinde var.Çarşıda, pazarda insanımızla iletişim kurduk. Belediye başkanımız, adaylar hep birlikte kapı kapı dolaşmalı. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 31 Mart'a kadar bu şekilde devam edeceğiz'31 Mart'ı unutmak yok. Toplumumuzun tüm kesimlerini bağrımıza bastık.'EN İYİ SEÇİM ÇALIŞMASI MİLLETLE BERABER OLMAKTIR'Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak, MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz illerde de aynı azim ve şevkle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak. En iyi seçim çalışması milletle beraber olmaktır. Sosyal medya ve medya elbet önemlidir ama sahada çalışmanın yerini tutmaz. Mahalli İdarelerde asıl yük belediye başkan adayımızın omzundadır. Adaylarımız herkesten daha çok çalışmak, koşturmak ve emek vermekle mesul ve mükelleftir. Bunu başardığımız zaman muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır.'