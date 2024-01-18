Başkan Erdoğan'dan DEM'le ortaklığı unutup AK Partili Leyla Şahin Usta'yı hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Türk bayrağı tepkisi: O sizin cibiliyetinizde var

Türkiye, Pençe Kilit bölgesinde hain terör örgütü PKK'nın saldırısında 9 şehit verdi.Şehit haberleri yürekleri dağlarken TBMM'de PKK'ya karşı çıkan bir ortak bildiri imzalandı. PKK Partisi DEM ve CHP 12 şehidimizde olduğunu gibi yine imzalamadı.AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM iradesi ile bir metin çıktığını belirterek, teröre karşı ortak bildiriye kağıt parçası denemeyeceğini ifade etti.Şahin, "Şu gördüğünüz kağıda A4 kağıdı diyorsanız şurada arkamızda bulunan bayraklara da 2 gün sonra bez parçası dersiniz." ifadelerini kullandı.AK Partili Usta'nın sözlerini PKK partisi DEM ile yaptıkları ortaklığı unutarak çarpıtan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sen haddini bileceksin AK Parti Grup Başkanvekili" dedi.Başkan Erdoğan'dan CHP VE Terör ortağına bayrak tokadı: ''O sizin cibiliyetinizde var!''Konuyla ilgili Ankara'da partisinin 48 ildeki belediye başkan adayını açıklama töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "AK Parti Grup Başkanvekilim Leyla Şahin Usta'ya edepsizce ifadeler kullanıyor. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza 'kağıt parçası' demez, hiçbir ferdi bayrağımıza 'paçavra' demez. O sizin cibiliyetinizde var ve ortağı olduğunuz partinin cibiliyetinde var. AK Parti'ye böyle saldıramazsınız" dedi.