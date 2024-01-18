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Bakan Koca'dan salgın açıklaması! En sık görülen virüsleri tek tek açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ‘solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle merak edilen konular var’ deyip açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 18.01.2024 - 13:47 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan salgın açıklaması! En sık görülen virüsleri tek tek açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle merak edilen konular var. Belli başlı noktaları dikkatinize sunmak istiyorum” diyerek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU? ŞU AN HANGİ VİRÜSLER ETKİN?

İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için, endişe edilecek bir durum yok.

Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'e yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid görülmektedir.

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ ARTTIĞI BU DÖNEMDE NE YAPILMALI?

Soğuk algınlığı, nezle kaynaklı şikâyetler karşısında normalde davrandığımız gibi davranmalıyız. Bu gibi şikâyetler hepimizin pek çok kez tecrübe ettiği gibi basit tedbirlerle kısa sürede geçer. Eğer şikâyetler uzun süre devam ediyorsa öncelikle aile hekimine başvurmamız gerekir. Önemli bir nokta daha var: Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder.

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız. Enfeksiyon taşıyan veya belirtisi olan bir kişi ile aynı ortamdaysak kendimizi riskten korumalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamdayken maske takmalıyız. Bunlar dışında, birçok faktör daha var: Hijyen, bol sıvı tüketmek, beslenmeye dikkat etmek gibi.

HASTANELERDE YER SIKINTISI VAR MI?

Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama %65. Yani servis yataklarında bir sorunumuz yok.

Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık %72. Yani geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık %83. En fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul'daki artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz.

Sonuç olarak: Covid günlerinden kalma tecrübemizin birazını kullanmak bile bu kışı sağlıklı geçirmemizi sağlayabilir.
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