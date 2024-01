Bakan Göktaş: Kadın istihdamı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile protokol imzalayacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,bir otelde düzenlenen Kadın Girişimciliğinde Yeni Ufuklar İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk kültüründe kadınların merhameti ve şefkatiyle hem yuvayı hem de milleti bir arada tutan güçlü bir sığınak olduğunu belirterek, bereket timsali olan kadının, tabiatındaki üretkenlikle dokunduğu her şeyin verimliliğini artırdığını söyledi.Gerek ailede, gerekse toplumda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan değer üreten kadınlar için bulundukları her alanda eşit fırsatlar sağlamanın sosyal devlet olarak öncelikli vazifeleri olduğunu ifade eden Göktaş, sosyal politikalar bağlamında kadınlara sundukları tüm imkanların, insan hakları, eşitlik ve adalet ilkelerinin doğal bir sonucu olduğunu dile getirdi.Bakan Göktaş, bu ilkeler gereğince tüm alanlarda önemli yenilikleri gerçekleştirdiklerini anımsatarak, 'Son 20 yılda kız çocuklarımızın okullaşma oranları arttı. Yüksek öğrenime katılan, meslek sahibi olan, istihdam edilen ve iş gücüne katılan kadınların oranı da belirgin düzeyde arttı. Kadınların özellikle girişimcilik gibi kendi kanatlarıyla uçmalarını gerektiren bir alanda sergiledikleri özgüven ve ulaştıkları kazanımlar bizi de çok memnun ediyor. Bu ilerleme, kadınların ekonomik anlamda da güçlenmelerini sağlıyor. Kadınların oluşturduğu bu katma değer, ülkemizin kalkınma sürecini de olumlu yönde etkiliyor.' dedi.'KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANINI 2023 KASIM AYI İTİBARIYLA YÜZDE 35,9'A YÜKSELTTİK'Kadınların ekonomik katılımını ulusal politikaların ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ülkemizin 12. Kalkınma Planı'nda 2028 yılı sonuna kadar kadın iş gücüne katılım oranını yüzde 40, kadın istihdam oranını yüzde 36,2 olarak belirledik. Bu alanda sunduğumuz teşviklerin olumlu gelişmeler sağladığına şahit oluyoruz. 2002'de yaklaşık yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranını 2023 kasım ayı itibarıyla yüzde 35,9'a yükselttik. Aynı dönemde kadın istihdamı oranını ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,8'e yükselttik. TÜİK verilerine göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinde işveren ve kendi adına çalışanlar içindeki kadın oranı henüz yüzde 16'dır. AB ülkelerinde ise bu oran yüzde 33 olarak görülüyor.'Göktaş, bu noktada kadınların iş gücüne katılımını sınırlayan sebepleri de gündemlerine aldıklarını belirterek, 'Kadınların iş gücüne katılımına engel olan başlıca sebepler, sermaye yetersizliği ve kaynak bulma güçlüğü olarak karşımıza çıkıyor. Kadınlar, banka kredisi almanın risklerinden dolayı çoğu zaman kendi birikimleri ya da aileleri ve yakınlarından gelen sınırlı desteklerle yetinmek durumunda kalıyor. Öte yandan, aile içi tüm rollerin kadınların sorumluluğuna bırakılması, girişimcilik konusunda kadın-erkek fırsat eşitliğini olumsuz şekilde etkiliyor.' diye konuştu.Kadınların bu şartlar altında iş ve yaşam dengesini sağlamak için aileleri ve girişimcilik hedefleri arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Göktaş, kadın hayatında ciddi engellere yol açan bu ikilemi aşmak için hem kamu hem özel sektörde esnek çalışma modeline geçilmesi konusunda birtakım çalışmalar yürüttüklerini aktardı.Göktaş, 'Bunun yanı sıra Mahalle Odaklı Kreş Modeli ile özellikle 0-3 yaş çocukların bakımlarında ailelerin sorumluluğunu paylaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız bu uygulamalarla kadınların ev veya iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz.' ifadesini kullandı.'BU SÜRECİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ TEŞVİK EDEN ÇALIŞMALARIMIZLA DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ'Göktaş, kadınların sadece yollarına çıkan engeller kaldırıldığında bile kısa sürede büyük gelişmelere imza attıklarını vurgulayarak, eşit imkanlar sunulduğunda kadınların başaramayacakları, üstesinden gelemeyecekleri hiçbir işin olmadığını kaydetti.Bakanlık olarak bu konudaki her türlü çaba, gayret ve özveriyi önemsediklerini bildiren Göktaş, şöyle devam etti:'Biz de bu süreci, kadın girişimciliğini teşvik eden çalışmalarımızla desteklemeyi hedefliyoruz. Sermaye yönetimi ve yatırım araçları gibi konularda Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri düzenliyoruz. Bu çalışmalarımızla bugüne kadar 81 ilimizde 750 binden fazla kadına ulaştık. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de birçok kadının girişimcilik hayalini gerçekleştiren kooperatif faaliyetlerini destekliyoruz. Bakanlığımız koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolünü geçen yıl, 5 yıl daha uzattık. 1012 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek sağladık.'Kadın girişimciliğine sağladıkları somut desteklerin yanı sıra bütün söylemlerinde iş hayatında kadının görünürlüğünün önemini vurguladıklarını söyleyen Göktaş, iş hayatında kadının görünürlüğü artıkça, kadın emeğinin hak ettiği saygıyı göreceğini belirtti.Yakın zamanda iki çalışmayı hayata geçirmeyi planladıklarını duyuran Göktaş, şu bilgileri paylaştı:'İlk müjdemiz, 24 Ocak Çarşamba günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak bir protokol imzalıyoruz. Bu protokol ile ülkemizde kadın girişimci sayısını ve kadın istihdamını arttırmayı, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi hedefliyoruz. Diğer müjdemiz ise girişimci olan ve girişimci olmayı hedefleyen kadınlar için bir internet sitesini o gün lanse edeceğiz. Bu internet sitesi ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan tüm bilgileri bir araya topluyoruz. Kadın girişimciliğini destekleyen eğitim, araştırma, finansal destek ve mentörlük çalışmalarını tek bir platformda erişime açıyoruz. Ayrıca girişimcilik ekosistemindeki kadın dayanışmasını pekiştirmeyi, kadınların girişimcilik beceri ve kapasitelerini geliştirmeyi ve Türkiye genelinde girişimci kadın sayısını artırmayı hedefliyoruz.'Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.