Aydın’da FETÖ operasyonu! Yakalanan 10 şüpheli cezaevine gönderildi

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında gazeteci, dershane müdürü, avukatın da olduğu haklarında hapis cezası bulunan 10 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Terör Örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY) suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş ceza kararı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda A.A (Gazete Muhabiri) 9 yıl 4 ay 15 gün, S.H. (Özel Dershane Kurum Müdürü) 7 yıl 6 ay, A.B (Avukat) 7 yıl 6 ay, Ç.D. (İşçi ) 6 yıl 10 ay 15 gün, A.K. (İşçi) 8 yıl 1 ay 15 gün, A.K. (Ev Hanımı) 6 yıl 3 ay, A.K (Esnaf) 8 yıl 1 ay 15 gün, İ.H.M. (İşçi ) 6 yıl 10 ay 15 gün, Ö.K. (İhraç Memur) 7 yıl 6 ay, Ş.T. (İhraç Öğretmen) 8 yıl 9 ay hapis cezası olmak üzere 10 şüpheli Efeler ilçesinde yakalandı.Hükümlüler, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.