Ankara ve İstanbul Anadolu Başsavcıları belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müstemir yetki kararnamesiyle, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Başsavcısı oldu.

HSK Birinci Dairesi tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın yerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yerine ise Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.Diğer yandan, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına da Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci atandı.