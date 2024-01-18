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Ankara'da eski koca vahşeti: Sokak ortasında cinayet işledi: Ağırlaştırılmış müebbet verildi...

Boşandığı eşi Pelin Ceylan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Mehmet Eroğlu, ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 18.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da eski koca vahşeti: Sokak ortasında cinayet işledi: Ağırlaştırılmış müebbet verildi...
Eski eş dehşeti katlanarak devam ediyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 12 Aralık 2022'de meydana gelen olayda, Mehmet Eroğlu, 3 yıl önce boşandığı Pelin Ceylan ile markette karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Eroğlu, yanındaki tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu.

Kadını vurdu, başında bekledi

Etrafa tehditler savuran Eroğlu, yere yığılan Ceylan'a 1 kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli tutuklanırken, ağır yaralanan Ceylan 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianame ile Mehmet Eroğlu hakkında 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Eroğlu ile taraf avukatları katıldı.

Ankara'da eski koca vahşeti: Sokak ortasında cinayet işledi: Ağırlaştırılmış müebbet verildi...

'Namus ne zamandan beri kadın cinayeti olmuş'

Cumhuriyet savcısının celse arasında sunduğu mütalaanın tekrar okunmasından sonra sanığa hükmün açıklanacağı belirtilerek, son sözleri soruldu.

Söz alan sanık Eroğlu, 'Bu davada tamamen suçsuzum, zor durumda kaldım. Bundan 10 sene önce kadın cinayeti mi vardı? Namus ne zamandan beri kadın cinayeti olmuş ? Keşke öfkeme hakim olsaydım' dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet yedi

Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Eroğlu'na 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 1 yıl 30 gün hapis cezası verdi. Sanık hakkında 'takdiri indirim' ve 'haksız tahrik' hükümleri uygulanmadı.
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