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Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Amerika'nın dev teknoloji şirketi Apple, Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'a ABD'de satış yasağı getirildiğini duyurdu. Yasak Masimo ile arasındaki patent anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olmasından kaynaklı.

Ekleme: 18.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!
Dünya'da ve Amerika'da en çok tercih edilen Apple'den kullanıcılarını ilgilendiren bir haber geldi. Apple'nn kandaki oksijen seviyesini ölçebilen özellikle geliştirilmiş, Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un Masioma şirketi arsındaki anlaşmazlık nedeniyle piyasaya çıkamadığını duyurdu.

APPLE PATENTİ İHLAL ETTİ
ABD Federal Temyiz Mahkemesi, patent anlaşmazlığı nedeniyle satlerin satışına yönelik yasağın önüne geçmek için ihtiyati tedbir kararını temyiz süresi boyunca kaldırdı. Alınan bu kara nedeniyle de ABD'de satış yasağı devam edecek. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple Watch'ın sağlık teknolojisi şirketi Masimo'ya ait nabız oksimetrisi patentini ihlal ettiğine kara verdi.

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

SON KARAR JOE BİDEN'DE
ABD Başkanı Joe Biden'ın kararı veto etmesi bekleniyordu. Ancak kararı henüz veto etmeyen Biden nedeniyle Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un satış yasağı devam ediyor. Temyiz Mahkemesi kararını 12 Ocak'a kadar vercek, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi değerlendirecek.
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