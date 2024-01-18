Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı düşüş gösterdi. Dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimlerinin daha geç başlayacağı öngörüleri güç kazanmasıyla ons altın geriledi. Ons tarafından destek bulamayan altın gram fiyatı düştü. Bu kapsamda altın fiyatlarının seyri yatırımcısı tarafından merak edilmeye başladı. Bu kapsamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın beklentisini açıkladı.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüş sonrası açıklamalarda bulundu.'Ons altın 2010 dolar seviyesinde. Aşağı yönlü 2038 dolar seviyesi kırıldı. Şimdi 2000 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasını sürdürecek.Altın; küresel ekonomik belirsizlikten, enflasyonlardan, jeopolitik risklerden her zaman beslendiği için altının ons fiyatında yaşanan bu baskılanma dünyadaki merkez bankalarının tekrar altın rezervlerini artırmak için bir fırsat oluşumu doğuyor.Ons altındaki düşüş, merkez bankalarının her talebi beraberinde 1-2 ay sonra jeopolitik tarafta bir savaş riskinin tekrar başlama riskini ortaya koyuyor.Bunu Rusya-Ukrayna savaşından önce gördük. Filistin-İsrail savaşı öncesinde gördük.Her jeopolitik risk öncesinde ons altına basarlar. Merkez Bankaları bu düşük fiyattan stoklarını artırır.Ons altın tarafında baskılanma var. Bu düşük rakamları merkez bankaları alım tarafında değerlendiriyor. Bence bu yatırımcı için bir alım fırsatı yaratıyor.Kızıldeniz tarafında jeopolitik gerilim haberleri gelmeye devam ediyor. Burada bir şey patlak verebilir. Altın fiyatları bu kadar baskılanınca ve merkez bankaları tekrar stoklarını artırınca bir sabah jeopolitik tarafta beklenmedik gerginlikle dünya ekonomisi gözünü açacak. Jeopolitik risklerle ons altın tarafında 100-150 dolarlık artışlar gündeme gelebilirBu durumda alım fırsatı veriyor. Bence bundan sonra altın fiyatları bir süre alım fırsatı vermeden yükselecek.'ALIŞ(TL) 1.947,16SATIŞ(TL) 1.947,45ALIŞ(TL) 3.331,00SATIŞ(TL) 3.386,00ALIŞ(TL) 13.281,00SATIŞ(TL) 13.443,00ALIŞ(USD) 2.011,75SATIŞ(USD) 2.012,02ALIŞ(TL) 1.865,05SATIŞ(TL) 1.876,25