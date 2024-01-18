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Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından yönünü aşağı kırdı. Ons altın fiyatı geriledi. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı yükselişini sınırladı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası yatırımcısı altın fiyatlarını yakın takibe aldı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, tam Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları en çok merak edilenler arasına girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Her zaman bu alım fırsatı gelmez' diyerek tarih verdi. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri...

Ekleme: 18.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi
Altın gram fiyatı düşüş gösterdi. Dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimlerinin daha geç başlayacağı öngörüleri güç kazanmasıyla ons altın geriledi. Ons tarafından destek bulamayan altın gram fiyatı düştü. Bu kapsamda altın fiyatlarının seyri yatırımcısı tarafından merak edilmeye başladı. Bu kapsamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın beklentisini açıkladı.

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

İSLAM MEMİŞ ALTIN FİYATLARI TARAFINDAKİ DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİRDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüş sonrası açıklamalarda bulundu.

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

İslam Memiş'in konuşması ise şöyle:

'Ons altın 2010 dolar seviyesinde. Aşağı yönlü 2038 dolar seviyesi kırıldı. Şimdi 2000 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasını sürdürecek.

Altın; küresel ekonomik belirsizlikten, enflasyonlardan, jeopolitik risklerden her zaman beslendiği için altının ons fiyatında yaşanan bu baskılanma dünyadaki merkez bankalarının tekrar altın rezervlerini artırmak için bir fırsat oluşumu doğuyor.

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Ons altındaki düşüş, merkez bankalarının her talebi beraberinde 1-2 ay sonra jeopolitik tarafta bir savaş riskinin tekrar başlama riskini ortaya koyuyor.

Bunu Rusya-Ukrayna savaşından önce gördük. Filistin-İsrail savaşı öncesinde gördük.

Her jeopolitik risk öncesinde ons altına basarlar. Merkez Bankaları bu düşük fiyattan stoklarını artırır.

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

'ALTIN ALIM FIRSATI VERİYOR'

Ons altın tarafında baskılanma var. Bu düşük rakamları merkez bankaları alım tarafında değerlendiriyor. Bence bu yatırımcı için bir alım fırsatı yaratıyor.

Kızıldeniz tarafında jeopolitik gerilim haberleri gelmeye devam ediyor. Burada bir şey patlak verebilir. Altın fiyatları bu kadar baskılanınca ve merkez bankaları tekrar stoklarını artırınca bir sabah jeopolitik tarafta beklenmedik gerginlikle dünya ekonomisi gözünü açacak. Jeopolitik risklerle ons altın tarafında 100-150 dolarlık artışlar gündeme gelebilir

Bu durumda alım fırsatı veriyor. Bence bundan sonra altın fiyatları bir süre alım fırsatı vermeden yükselecek.'

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 1.947,16
SATIŞ(TL) 1.947,45

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.331,00
SATIŞ(TL) 3.386,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.281,00
SATIŞ(TL) 13.443,00

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.011,75
SATIŞ(USD) 2.012,02

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ(TL) 1.865,05
SATIŞ(TL) 1.876,25


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