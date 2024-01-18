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Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Kaliforniyalı bir çift, evlerinin bahçesindeki ağacın dibinde tarihi bir hazine keşfetti. 1847-1894 yılları arasına ait toplam 1247 altın madeni para bulan çift, bu keşifle 10 milyon doların üzerinde bir servet elde etmiş olabilir. Buldukları tarihi paralar, bölgedeki tarihî döneme ışık tutarken, çiftin beklenmedik keşfi, yerel ve ulusal çapta büyük ilgi uyandırdı. İşte şansın bu kadarı da pes dedirten o görüntüler...

Ekleme: 18.01.2024 - 14:31 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti
1247 altın madeni paranın, 1847-1894 yılları arasına ait olduğu, hiç kullanılmadığı ve yepyeni göründüğü bildirildi.

Adları açıklanmayan çiftin, gömüyü Nisan ayında köpeklerini gezdirirken bulduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, gömünün Amerikan tarihinin en büyük toprak altı hazine keşfi olduğunu söylüyor.

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Aileye danışmanlık yapan eski para uzmanlarından David McCarthy, 'Geçmişte, çok değerli binlerce altın madeni paranın bulunduğu batık gemi enkazlarını biliyoruz. Ama bu türde bir gömülü hazineyi duymadık' dedi.

Madeni paraların paslı bir tenekenin içinde saklı halde bulunduğu bildiriliyor. McCarthy, paraların yepyeni durumda bulunmasının da kendisi için şaşırtıcı olduğunu kaydetti.

Şanslı çiftin California'nın 'altın ülkesi' olarak bilinen ve altın avcılarının 19. yüzyıldaki altına hücum furyası sırasında giderek yerleştikleri bölgede yaşadıkları belirtiliyor.

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Madeni paraların bulunduğu bu alan Saddle Ridge olarak biliniyor.

Hazineyi toprak altına kimin gömdüğü bilinmiyor.

Madeni para uzmanı David Hall, madeni paralarla ilgili değerlemenin 27 bin dolar olarak tahmin edildiğini, ancak hazinenin bazı parçalarının tek başlarına 1 milyon doları bulabileceği belirtiliyor.

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Çiftin madeni paraları Amazon.com üzerinden satmayı planladıkları da gelen haberler arasında.

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

NEVŞEHİR'DE ŞAŞIRTAN MANZARA

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan harabe bir evin altından yeraltı şehri bulunması şaşırtırken yeraltı şehrinin ilçenin ana caddeleri ve sokaklarının altına kadar bağlantısının bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Derinkuyu ilçesinde tesadüfen bulunan yeraltı şehri, ilçede heyecan uyandırırken bulunan yeraltı şehrinin birkaç yerden daha girişi olduğu belirtiliyor.

İlçede harabe bir evin içinden girilen yeraltı şehrinde uzun bir yürüyüşün ardından yeraltı şehri sağa ve sola ayrılıyor.

Sağ ve soldan girişlerin ile devam edilen yeraltı şehri ilçenin tamamına yakınını kapsadığı tahmin ediliyor.

















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