Adaylığı kesinleşen Turgut Altınok’tan ilk paylaşım!

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Bizi samimiyetle kucaklayan halkımıza, ana babalarımıza, geleceğimiz evlatlarımıza ve bu güzel vatana hizmet etmek en büyük şereftir…" dedi.

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday göstereceği duyurulmuştu.Adaylığının kesinleşmesini ardından Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşım şu şekilde:“Bizi samimiyetle kucaklayan halkımıza, ana babalarımıza, geleceğimiz evlatlarımıza ve bu güzel vatana hizmet etmek en büyük şereftir…”