Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Serbest Geçiş Sistemi ile trafik sorunu ortadan kalktı

İstanbul'un en büyük sorunlarının başında trafik geliyor.Vatandaşın çilesi haline gelen trafiğe ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projeler hayata geçiriyor.Bu kapsamda Bakanlık bir kez daha harekete geçti. Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulmasıyla araçların gişe alanında şerit seçimine gerek kalmadan geçişleri sağlanıyor.Konuya ilişkin açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.Bakan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişelerinde, gişe adaları ve kanopileri kaldırdık.Vatandaşlarımız hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilsin diye Serbest Geçiş Sistemini (SGS) kurduk; saha düzenleme çalışmalarına ise devam ediyoruz."Bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz"Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor; böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz.Serbest Geçiş Sistemini önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlarken trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz.