ABD medyasından çarpıcı analiz! Biden’ın U dönüşü: ABD’nin Orta Doğu stratejisi çöktü!

İsrail'in Gazze işgalinin ardından Orta Doğu'da büyük yangın başladı. Pakistan ve İran arasında resmi bir savaş çıkması an meselesi olarak görülürken ABD-İngiltere-Yemen hattında da büyük bir kriz yaşanıyor.Gazze'deki saldırılar sona erene dek İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklayan Yemen'deki Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti. ABD ve İngiltere, 12 Ocak'ta Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle Yemen'deki Husilere yönelik operasyon gerçekleştirmişti. ABD güçleri 13 Ocak'ta da Tomahawk füzeleriyle Husilere ait radar tesisine saldırı gerçekleştirmişti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından 16 Ocak'ta yapılan açıklamada ise Husi kontrolündeki bölgelerinden fırlatılmak üzere konuşlandırılmış 4 gemisavar balistik füzesinin imha edildiği belirtilmişti. ABD dün itibarıyla Husileri yeniden 'yabancı terör örgütleri' listesine aldığını duyurmuştu. Grup, 2021 yılında bu listeden çıkarılmıştı.Yaşanan krizin ışığında ABD medyasında çarpıcı bir analiz yayınlandı. ABD'li New York Post gazetesi, Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası Husilerin yeniden terör listesine alınmasını yeterli bir adım olarak bulmadığına ilişkin ifadeler kullandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın İran korkusuna atıfta bulunulan yazıda dikkat çeken ayrıntılara yer verdi.NYP, 'Biden'ın U dönüşü' ifadelerinin kullanıldığı analizde 11 Ocak'ta düzenlenen operasyon kapsamında 'İran yapımı' balistik ve seyir füzesi parçalarının ele geçirilmesinin Tahran'ın Husilere verdiği desteğin açık bir kanıtı olduğunu öne sürdü.'Beyaz Saray'ın Kızıldeniz'de aylarca süren saldırıların arkasından yapabildiği tek şey Husilerin kabiliyetlerini azaltmaya yönelik küçük saldırılar. Sıra İran'a geldiğinde başkan sert uyarısını onlara özel olarak ilettiğini söylüyor.' ifadelerinin kullandığı yazıda ABD hükümetinin Husi'lere yönelik bu hamlesini 'U dönüşü' olarak değerlendirdi.Biden hükümetinin Husilere silah veren İran ile yüzleşmekten kaçındığına yer veren yazıda Biden'ın İran'la yaşanacak bir gerilim korkusunu rutin olarak dile getirdiğini altını çizdi.NYP, '2021'in başlarında Husileri terör listesinden çıkaran Biden'dı. Bu yönetiminin İran'a sevildiğini hissettirme çabasının bariz bir parçasıydı. Biden daha geçen hafta Husileri yeniden terör listesine almanın anlamsız olacağını iddia etmişti. Beyaz Saray'ın aklına yapacak daha iyi bir şey gelmediği için şimdi atılan bu hamle boş bir jest olarak görülüyor. Bu U dönüşü, İran nükleer silahlanmaya bu kadar yaklaşmışken, tüm Orta Doğu stratejisinin çöküşünde bir başka adımı temsil ediyor. Joe Biden Takımı tüm kan ve kaosa rağmen yaklaşımını değiştirmedi. Stratejileri çökmüş durumda ama sembolizm ve yatıştırma hala akıllarına gelen tek şey.' ifadelerini kullandı.