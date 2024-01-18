2023'te Büyük İstanbul Otogarı'nda 16 milyon yolcu taşındı

TOFED, geçen yıl Büyük İstanbul Otogarı'ndan toplamda 440 bin 232 otobüs seferi yapıldığını ve otogarı yaklaşık 16 milyon yolcunun kullandığını belirtti.

Ulaşımda önemli yeri olan Büyük İstanbul Otogarı'nın geçen yılki trafiği aktarıldı.



Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, 2023 yılı için bereketli bir sene geçirdiklerini belirterek, geçen yıl Büyük İstanbul Otogarı'ndan yapılan otobüs seferlerine ve otogarı kullanan yolculara ait sayıları paylaştı.



Özcan, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını öncesinde Büyük İstanbul Otogarı'nda günlük 1.700 ila 1.800 otobüs seferi düzenlendiğini anlattı.



Koronavirüs salgınının azalmasıyla sefer sayılarının artmaya başladığını, 1.200 ile 1.300'e kadar günlük sefer sayısına ulaştıklarını aktaran Özcan, yaz aylarında ise bunun 1.500'lere ulaştığını dile getirdi.



'Otobüsler 2023'te dolu olarak sefere çıktı'



Özcan, Büyük İstanbul Otogarı'nda geçen yılki doluluktan memnun kaldıklarını belirterek, şöyle devam etti:



Otobüsler dolu olarak sefere çıktı, 2023 bereketli bir yıldı. Geçen yıl Büyük İstanbul Otogarı'ndan toplamda 440 bin 232 otobüs seferi yapıldı. Aylık ortalama ise 36 bin 686 otobüs oldu. 2023'te İstanbul'da otogarı yaklaşık 16 milyon yolcu kullandı. Geçen sene bayramda ve sömestir tatilinde seferlerimiz çok iyiydi. Otobüslerde doluluk oranı gidiş gelişlerde çok iyiydi, doluydu. 2023'te otobüs fiyatlarımız da oldukça güzeldi. Bu durum sektörümüzün geçen yılı iyi geçirmesini sağladı.



'Yeni yılda otobüs bilet fiyatlarına zam yapılması lazım'



Birol Özcan, otobüs bilet fiyatlarının artan maliyetlerden dolayı yükselmesi gerektiğini dile getirerek, ancak yolculuğun fiyat maliyetini aşağıya çekip ucuza bilet satmak istediklerini ifade etti.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden belli saatlerde geçmek talebi



Gün ortasında da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden belli saatlerde otobüslere geçiş izni verilmesi talebinde bulunan Özcan, şöyle konuştu:



Trafiğin olmadığı saatlerde bize geçiş hakkı versinler. Maliyeti kurtardığımız zaman bilet fiyatlarını aşağı çekmiş oluruz. Zam yapmak istemiyoruz. Çünkü yolcumuz azalıyor, zarar ediyoruz. Ama yeni yılda otobüs bilet fiyatlarına muhakkak bir zam yapılması lazım, kurtarmaz yoksa.



Otogar çıkışlarına ve kiralara zam sektörü etkileyecek



Belediyelerin ve özel işletmelerin otogar çıkış ücretlerine zam yapıldığının altını çizen Özcan, kiralara zam geleceğini, bu durumun sektörü etkilediğini vurguladı.



'Cenaze taşımacılığı işininin otobüs sektörüne devredilmesi talebi'



TOFED Başkanı Birol Özcan, belediyelerden, cenaze taşımacılığı işini otobüs sektörüne devretmesini talep ederek, şunları aktardı:



Belediyeler kendi ilçesinde, kendi şehrinde çalışan kiralık otobüsleri gönderiyorlar şehirler arasına. Onu gönderdiği zaman o mazot parasını, köprü parasını, otoban parasını ödüyorlar. Belediyeler cenaze hizmetini yaptığı zaman, bizden otobüs kiralasınlar. Biz bu işi iskontolu yapalım, cenazeleri biz gönderelim. Bunu seve seve yaparız. Bazı belediyeler cenaze için büyük otobüs değil küçük minibüs yolluyor. Küçük minibüs büyük yola gider mi? Hem tek şoför gidiyor, bir gün kalıyor ya da kalmıyor geri geliyor.