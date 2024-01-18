  • USD: 30,08 - 30,14
  • EURO: 32,76 - 32,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

15 yaşındaki lise öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadı: İfadesi pes dedirtti!

İğrenç olay Bartın'da meydana geldi. 21 yaşındaki Akın D., lise 2'nci sınıf öğrencisi G.M.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandı. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Savunması ise pes dedirtti…

Ekleme: 18.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
15 yaşındaki lise öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadı: İfadesi pes dedirtti!Mide bulandıran olay geçen mart ayında yaşandı. Lisede 2'nci sınıf öğrencisi G.M., sosyal medyadan Akın D. ile tanıştı. Bir süre sonra Akın D., G.M. ile evde ilişki yaşadı. Olay sonrası G.M., durumu okuldaki öğretmene, 'Erkek arkadaşımla bir şey yaşadım' diyerek anlattı.

Öğretmen, durumu kızın ailesine haber verdi. Ailenin şikayeti üzerine Akın D. gözaltına alındı. Bartın Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan Akın D., 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Akın D. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Akın D., ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin G.M. ile zorla ilişkiye girmediğini her şeyin rızayla olduğunu belirterek, beraat talep etti. G.M.'nin avukatı ise olayın 'Çocuğun cinsel istismarı' olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu Akın D., 'G.M. yaklaşık 2 ay beni rahatsız etti. Ben de ona cevap verdim. Benimle buluşmak istedi. Ben de kıramadığım için buluşmayı kabul ettim.

Sonra onu aldım. 'Bir yerde oturalım' dedi. Ondan sonra, 'Sesiz ve sakin bir yere gidelim' dedi, eve gittik. Her şey rıza ile oldu, hiçbir zorlama yoktur.

Onu arabamla istediği yere bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi istiyorum' dedi.

Mahkeme heyeti, mevcut deliller kapsamında olayın 'Çocuğun cinsel istismarı' kapsamında değil, 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçu kapsamında değerlendirilmesine kanaat getirdi.

Sanığın 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuzluk halinin devamına, kararın kesinleşmesiyle cezanın infaz edilmesine hükmedildi...
Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı! Muhalefetin elindeki belediyeleri alacağız
Başkan Erdoğan'dan DEM'le ortaklığı unutup AK Partili Leyla Şahin Usta'yı hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Türk bayrağı tepkisi: O sizin cibiliyetinizde var
İlk Türk astronot uzay yolcusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' göndermeli sözü yeniden gündemde
Zehir tacirlerine geçit yok! Narkogüç-44 operasyonunda 163 kişi yakalandı
MSB: 12 Ocak'taki menfur saldırı sonrası 114 hedef başarıyla imha edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi
Murat Kurum devreye girdi, süper kupa krizi çözüldü
Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Esenler'e ziyaret! 'Omuz omuza çalışacağız...'
Ümraniye'de bina çöktü: Metro çalışması sırasında yolda çökme olmuştu
ABD medyasından çarpıcı analiz! Biden’ın U dönüşü: ABD’nin Orta Doğu stratejisi çöktü!
MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı
Mehmet Selim Kiraz'ın katilinin kuzeni, CHP'de kampanya yöneticisi oldu
Çalışma hayatında yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'te yasalaşacak
Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Serbest Geçiş Sistemi ile trafik sorunu ortadan kalktı
CHP 'Ablam' deyip ayağına gittiği Akşener'e bu kez 'Ahlaksız' dedi! İYİ Parti'den 'CHP'li belediyeler cıvık' çıkışı: 5 sene daha gitmezdi
Gökyüzünde tarihi adım! Bakan Kacır açıkladı... 4 maddelik hedef
Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!