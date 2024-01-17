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Tarsus Belediye Başkanı, CHP’li İsimleri topa tuttu: ‘Halk TV ile zorla sözleşme imzalattılar’

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa etti. Katıldığı bir canlı yayında CHP'deki kirli iş ağını gözler önüne seren Haluk Bozdağan partisinin milletvekilleri olan Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı topa tuttu. Bozdoğan, "HALK TV ile sözleşme yapmam için için beni tehdit ettiler" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı, CHP’li İsimleri topa tuttu: ‘Halk TV ile zorla sözleşme imzalattılar’
Ekleme: 17.01.2024 - 09:12 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Tarsus Belediye Başkanı, CHP’li İsimleri topa tuttu: ‘Halk TV ile zorla sözleşme imzalattılar’
CHP'den istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP'li Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı topa tuttu.

Tarsus Belediye Başkanı, CHP’li İsimleri topa tuttu: ‘Halk TV ile zorla sözleşme imzalattılar’

'HALK TV İLE ZORLA SÖZLEŞME İMZALATTILAR'

Bozdoğan, partisindeki kirli işleri katıldığı bir yayında tek tek anlattı. Bozdoğan, CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı hedef aldı.

Bozdoğan, HALK TV ile sözleşme yapması için zorlandığını belirterek, 'HALK TV ile sözleşme yapmamı istediler.

Sözleşme için yüksek bir fiyat istediler. Şuan için fiyatı hatırlamıyorum ama 1 yıllık abonelik yaptım, 5 yıllık yapmadım. Bir yıl sonunda geldiklerinde de tehditvari konuştular' dedi.

Tarsus Belediye Başkanı, CHP’li İsimleri topa tuttu: ‘Halk TV ile zorla sözleşme imzalattılar’

RANT PEŞİNDELER

Ali Mahir Başarır'ın para karşılığı anket yaptırdığını ve o ankete göre yorum yaptığını belirten Bozdoğan, 'Bağımsız olarak anket yapılıyor ve yine birinci sırada çıkıyorum.

Sokaktaki çocuğa sorun herkes benim önde çıktığımı biliyor. Bunu bana merkezden de ilettiler' dedi.

Tarsus Belediye Başkanı, CHP’li İsimleri topa tuttu: ‘Halk TV ile zorla sözleşme imzalattılar’

Tarsus'tan bağımsız aday olduğunu açıklayan Bozdoğan, 'kazanırsanız partiye dönecek misiniz?' sorusuna, Başarır ve Ağbaba'nın partide olduğu sürece dönmeyeceğini belirtti.

Bozdoğan, Başarır ve Ağbaba'nın Mersin'deki rantlarını herkesin bildiğini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı, CHP’li İsimleri topa tuttu: ‘Halk TV ile zorla sözleşme imzalattılar’

31 Mart yerel seçimleri için aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, istifasını açıklamasının ardından parti yönetimini topa tutmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'yi tüm ülkeye rezil ettiğini belirterek Özel'in 'tek adamcılık' oynadığını söylemişti.








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