Melisa Döngel'den aşk açıklaması

Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti. 24 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşımın sevgilisiyle olmadım. Ben hiçbir şey için emin konuşmayı sevmem" demişti.Arkadaşımın sevgilisini beğenirim, hoşlanırım 'asla yapmam' demem. Yapmamaya çalışırım, özen gösteririm. Özen gösteririm yalnız. Etkilendiysek ne yapalım artık. Geçmiş olsun.Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşayabilirim demişti Melisa Döngelden yeni açıklamaBu sözleriyle sosyal medyada tepki çeken ünlü isme; "Böyle şeyler normalleştirmeyin, rezalet", "Senin gibiler toplum ahlakını bozuyor" ve "Aynısını kendisi yaşaması dileğiyle" şeklinde yorumlar yapılmıştı.Melisa Döngel, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda arkadaşının sevgilisi ile aşk yaşayabileceği açıklamasını espri olsun diye yaptığını ve yanlış anlaşıldığını anlatan oyuncu, kendisini savundu.Arkadaşlarının yaptığı bu açıklamayı anlayıp kendisine hak verdiğini ancak sözlerinin toplumda yanlış anlaşıldığını ifade eden oyuncu "Aslında o tamamen yanlış anlaşıldı. Orası tamamen güldüğümüz, makara yaptığımız bir programdı. Fakat ölümlü dünya sonuçta her şey yaşanabilir. Burada 'hayır' diyoruz sonra 'evet' çıkıyor" dedi."Arkadaşlarım, o açıklamayı ne anlamda ve nasıl yaptığımı algıladılar ve anladılar" diyen Döngel şöyle devam etti; "O yüzden onlar gülüp geçtiler. Benim tamamen makara yaptığımı anladılar. Bazen dilimin kemiği olmuyor."