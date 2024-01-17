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Melisa Döngel'den aşk açıklaması

'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Aşk Taktikleri' gibi yapımlarda yer alan Melisa Döngel, "Arkadaşımın sevgilisinden hoşlanırsam aşk yaşayabilirim" sözleriyle dikkat çekmişti. Önceki gün Bebek'te görüntülenen güzel oyuncu, çok konuşulan açıklamasıyla ilgili yanlış anlaşıldığını belirtti.

Ekleme: 17.01.2024 - 08:46 Güncelleme: 17.01.2024 - 08:50 / Editör: Ozge Selin
Melisa Döngel'den aşk açıklaması
Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti. 24 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşımın sevgilisiyle olmadım. Ben hiçbir şey için emin konuşmayı sevmem" demişti.

"ETKİLENDİYSEM NE YAPALIM ARTIK"

Arkadaşımın sevgilisini beğenirim, hoşlanırım 'asla yapmam' demem. Yapmamaya çalışırım, özen gösteririm. Özen gösteririm yalnız. Etkilendiysek ne yapalım artık. Geçmiş olsun.

Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşayabilirim demişti Melisa Döngelden yeni açıklama

"AYNISINI KENDİN YAŞAMAN DİLEĞİYLE"

Bu sözleriyle sosyal medyada tepki çeken ünlü isme; "Böyle şeyler normalleştirmeyin, rezalet", "Senin gibiler toplum ahlakını bozuyor" ve "Aynısını kendisi yaşaması dileğiyle" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Melisa Döngel, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda arkadaşının sevgilisi ile aşk yaşayabileceği açıklamasını espri olsun diye yaptığını ve yanlış anlaşıldığını anlatan oyuncu, kendisini savundu.

"TAMAMEN YANLIŞ ANLAŞILDI"

Arkadaşlarının yaptığı bu açıklamayı anlayıp kendisine hak verdiğini ancak sözlerinin toplumda yanlış anlaşıldığını ifade eden oyuncu "Aslında o tamamen yanlış anlaşıldı. Orası tamamen güldüğümüz, makara yaptığımız bir programdı. Fakat ölümlü dünya sonuçta her şey yaşanabilir. Burada 'hayır' diyoruz sonra 'evet' çıkıyor" dedi.

"BAZEN DİLİMİN KEMİĞİ OLMUYOR"

"Arkadaşlarım, o açıklamayı ne anlamda ve nasıl yaptığımı algıladılar ve anladılar" diyen Döngel şöyle devam etti; "O yüzden onlar gülüp geçtiler. Benim tamamen makara yaptığımı anladılar. Bazen dilimin kemiği olmuyor."
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