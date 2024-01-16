TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan terörle mücadele mesajı

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle; Terör örgütleri dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim bölgemizde de emperyalist devletlerin vekalet savaşlarının bir aracı, bir maşası olarak kullanılmaktadır. Esasında bu neoemperyal saldırıdır.Bu saldırılara karşı millet olarak birliğimizi, bütünlüğümüzü; devlet olarak da bizim bekamızı sağlayabilmek için teröre karşı amasız, fakatsız, tavizsiz bir mücadeleyi sürdürmek boynumuzun borcudur.Bu emperyalist devletlerin planlarını boşa çıkaracak olan en önemli değerimiz ise milli iradenin tecelligahı olan TBMM'nin bu konuda net, açık bir kararlılık içerisinde durmasıdır.Türkiye, sorunlarını çözmeye muktedir bir devlettir. Terör belasını da bütün unsurlarıyla tasfiye edecek, yok edecek, tarihin çöplüğüne atacaktır.Terörün önündeki en büyük engel, demokratik meşruiyetimizin kaynağı TBMM'dir, bizatihi siyasetin kendisidir, buradaki milletvekilleri, TBMM'nin ruhudur.