İstanbul’da kaçak sigara operasyonu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; dört adrese 'Kaçak Sigara' operasyonu düzenledi. F.Y., H.Y. ve M.Y. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 118 elektronik sigara, 95 paket sarma sigara, 29 şişe içerisinde elektronik sigara likidi, 19 paket farklı marka kaçak sigara, altı seyyar elektronik sigara, 3,5 kilogram kapalı bandrolsüz ve kıyılmış tütün, elektronik sigara likitleri, kaçak elektronik sigara likit üretiminde kullanılan sticker ve şırıngalar, iki ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve 24 mermi ele geçirildi.