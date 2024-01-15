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Valilikler duyurdu! 4 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 ilde eğitime 1 gün ara verildi. Peki 15 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar...

Ekleme: 15.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Valilikler duyurdu! 4 ilde eğitime kar engeliHakkari'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent genelinde, Giresun'un da bazı ilçelerinde eğitime pazartesi günü ara verildi. Trabzon ve Artvin'de ise karlı ve buzlu hava nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Hakkari'de etkar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

TRABZON'DA TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA

Trabzon'da da karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada 'İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır' denildi.

GİRESUN'UN BAZI İLÇELERİNDE KAR TATİLİ

Bir tatil haberi de Giresun'dan geldi.

Kentin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın (pazartesi) ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi.

ARTVİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Artvin'de de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonrası bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarıldı.

Buzlanma riski nedeniyle Artvin'de tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak Pazartesi günü, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.
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