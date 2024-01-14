Bolu'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Bolu'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Saat 09.01'de gerçekleşen depremin 10.79 km derinlikte olduğu bildirildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.Son günlerde hareketlilik gözlemlenen Bolu'da önceki gün 3,6 büyüklüğünde, 6 Ocak'ta ise 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.