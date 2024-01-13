AK Parti aday tanıtım toplantısını erteledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hafta sonu yapılması planlanan aday tanıtım toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelendiğini duyurdu.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."