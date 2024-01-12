Mersin'de PKK operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütünün Suriye/Kamışlı bölgesinde bulunan sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye gelen 2 şüpheliyi tespit etti.Tespit edilen örgüt üyelerini yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 2 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde aramada ekipler, çok sayıda materyal ve doküman ele geçirdi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.