Eğitime kar engeli! O illerde okullar tatil

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı etkisini gösterirken peş peşe açıklamalar geldi. Buna göre; Hakkari, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ve Bingöl’ün Yedisu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Hakkari İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu.İlçede yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaymakamlık, ilçede okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.Bingöl'ün Yedisu ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildiği açıklandı. Yedisu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı 12 Ocak Cuma günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.