  • USD: 30,02 - 30,07
  • EURO: 32,91 - 32,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kaybederek 7.830,23 puana geriledi.

Ekleme: 12.01.2024 - 13:43 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,72 puan azalışla 7.830,23 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,18 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), dün ABD'nin New York kentindeki JPMorgan Chase genel merkezinde ilkini gerçekleştirdiği "Yatırımcı Günü" etkinliğinde konuşan TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirterek "Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız." dedi.

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katıldı.

Öte yandan, TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.820 ve 7.750 puanın destek, 7.910 ve 8.060 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Emekliye zam yolda! Cevdet Yılmaz: En düşük emekli maaşı alanlara dönük çalışıyoruz
MİT Avrupa'ya kaçmaya çalışan sözde sorumlu terörist Serhat Bal'ı yakaladı
Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Gazze'de can kaybı 23 bin 708'e yükseldi
İtfaiyede rüşvet çarkı deşifre oldu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Futbolda Seçil Erzan vurgunu! 2. kez hakim karşısında: İşte ifadeleri...
CHP’li belediyede sokak hayvanlarına vahşet: İğneyle uyutup ormanlık alana attılar!
Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!
SSB Başkanı Görgün'den heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması
İBB, vatandaşı isyan ettirdi! Pendik'teki metro çalışmasında dinamit patladı: Binalar hasar aldı..
İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!
ABD ve İngiltere Yemen’i vurmasının ardında Rusya harekete geçti! Flaş BMGK hamlesi
Kabine emekliye ek zammı görüşecek! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam yolda... .
İstanbul'a demiryolu müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Bu yıl içinde ihaleye çıkacak
CHP'de 'Behzat Ç.' operasyonu! Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında kriz patlıyor!
Fransa'da yeni kabine açıklandı! Gabriel Attal, sevgilisini bakan yaptı
CHP Hatay'a yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi! Özgür Özel nedenini açıkladı
Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu! 305 kişi yakalandı...
Savaş Kızıldeniz'e sıçradı! ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
Hafize Gaye Erkan, 2024'ün dezenflasyon yılı olacağını belirtti
14 Ocak'a dikkat! Türkiye için dönüm noktası: Böyle bir sabah daha olmayacak...

14 Ocak'a dikkat! Türkiye için dönüm noktası: Böyle bir sabah daha olmayacak...

Sürücüler 1 Şubat tarihine dikkat! Ödemeyen trafikten men edilecek

Sürücüler 1 Şubat tarihine dikkat! Ödemeyen trafikten men edilecek

Türk mühendisler yerli ve milli kaynaklarla 3,5 yılda üretti: 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde! 3 milyon 256 bin adet

Türk mühendisler yerli ve milli kaynaklarla 3,5 yılda üretti: 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde! 3 milyon 256 bin adet

Maaş zamları e-Devlet'te: Hemen kontrol edin, 2024 maaşınızı öğrenin

Maaş zamları e-Devlet'te: Hemen kontrol edin, 2024 maaşınızı öğrenin

Apple CEO’su Tim Cook'un 2023'te ne kadar kazandığı belli oldu

Apple CEO’su Tim Cook'un 2023'te ne kadar kazandığı belli oldu

ABD'ye kutup soğukları geliyor! Uzmanlar 'soğuk ısırması'na karşı uyardı: 10 dakika bile yetiyor

ABD'ye kutup soğukları geliyor! Uzmanlar 'soğuk ısırması'na karşı uyardı: 10 dakika bile yetiyor