TÜİK Kasım 2023 işsizlik oranını açıkladı! İşsizlik yüzde 9 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı işsizlik oranını açıkladı.Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.Türkiye'de işsizlik, ekimde yüzde 8,5 olmuştu.