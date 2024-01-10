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TÜİK Kasım 2023 işsizlik oranını açıkladı! İşsizlik yüzde 9 oldu

TÜİK, kasım ayına ait iş gücü istatistiklerini paylaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

Ekleme: 10.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
TÜİK Kasım 2023 işsizlik oranını açıkladı! İşsizlik yüzde 9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı işsizlik oranını açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

Türkiye'de işsizlik, ekimde yüzde 8,5 olmuştu.

TÜİK Kasım 2023 işsizlik oranını açıkladı! İşsizlik yüzde 9 oldu
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