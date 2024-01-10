İstanbullunun bitmeyen çilesi! Yağmurlu havada geç gelen metrobüs vatandaşı mağdur etti

İstanbul'da geçtiğimiz haftadan bu yana yağışlı hava etkisini sürdürüyor.Dün öğle saatlerinde de sulu kar sınır kapısından yurda girdi. Yağışlar barajlara can suyu olurken, vatandaşın ise çilesi haline geldi. Her yağmur sonrası megakentte benzer manzaralar ortaya çıkıyor.Trafik adeta kilitleniyor, okula ve işe gidenler geç kalıyor, yollarda su taşkınları oluyor, evleri ve iş yerlerini su basıyor, toplu ulaşım araçları da duraklara gelmek bilmiyor. Bu sabah saatlerinde de yine aynı olay yaşandı.Metrobüs hattında Altunizade durağında yağışlı havanın altında bekleyen çok sayıdaki vatandaş, aracın gelmemesiyle mağdur oldu.İnsan kalabalığı üst geçide kadar uzadı. O anları kaydeden İstanbullular, sosyal medya üzerinden CHP yönetimindeki İBB'ye eleştiri yağdırdı.