  • USD: 29,88 - 29,94
  • EURO: 32,70 - 32,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbullunun bitmeyen çilesi! Yağmurlu havada geç gelen metrobüs vatandaşı mağdur etti

Sabah saatlerinde okula ve işe gitmek için metrobüs bekleyen vatandaşlar, uzun süre araç gelmeyince yağmur altında beklemek zorunda kaldı. İnsan kalabalığı üst geçide kadar uzanınca İBB'ye tepki de arttı.

İstanbullunun bitmeyen çilesi! Yağmurlu havada geç gelen metrobüs vatandaşı mağdur etti
Ekleme: 10.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
İstanbullunun bitmeyen çilesi! Yağmurlu havada geç gelen metrobüs vatandaşı mağdur etti
İstanbul'da geçtiğimiz haftadan bu yana yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Dün öğle saatlerinde de sulu kar sınır kapısından yurda girdi. Yağışlar barajlara can suyu olurken, vatandaşın ise çilesi haline geldi. Her yağmur sonrası megakentte benzer manzaralar ortaya çıkıyor.

İstanbullunun bitmeyen çilesi! Yağmurlu havada geç gelen metrobüs vatandaşı mağdur etti

Manzara yine değişmedi

Trafik adeta kilitleniyor, okula ve işe gidenler geç kalıyor, yollarda su taşkınları oluyor, evleri ve iş yerlerini su basıyor, toplu ulaşım araçları da duraklara gelmek bilmiyor. Bu sabah saatlerinde de yine aynı olay yaşandı.

İstanbullunun bitmeyen çilesi! Yağmurlu havada geç gelen metrobüs vatandaşı mağdur etti

Metrobüs gelmek bilmedi

Metrobüs hattında Altunizade durağında yağışlı havanın altında bekleyen çok sayıdaki vatandaş, aracın gelmemesiyle mağdur oldu.

İBB'ye tepki

İnsan kalabalığı üst geçide kadar uzadı. O anları kaydeden İstanbullular, sosyal medya üzerinden CHP yönetimindeki İBB'ye eleştiri yağdırdı.

Yerel seçimlere doğru! Ali Babacan'dan ittifaka veto: 'Kendi adaylarımızla giriyoruz'
DEM'den CHP'ye iade-i ziyaret! Kirli pazarlığın başaktörü İstanbul
Bakan Şimşek duyurdu: Yasal düzenlemede son aşamaya gelindi
Savunmada bir ilk daha: İtalyan Astore İHA'sına Türk CİRİT füzesi
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında İzmir kördüğümü! Yine açıklanmayacak
ABD ve İngiltere, Husilerin İHA ve füzelerini düşürdü
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na muhalefet içinden bir rakip çıktı! Barış Yarkadaş duyurdu
Ankara'da yağış sonrası yol çöktü! Çöp kamyonu sıkıştı
Mahkeme CHP yandaşı Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kapısına dayandı! Kaçak villanın hesabı sorulacak
İstanbullunun bitmeyen çilesi! Yağmurlu havada geç gelen metrobüs vatandaşı mağdur etti
Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırgan Ömer Salgın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Hayatta yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım
Yeni Togg modeli tanıtıldı! İşte T10F'den ilk görüntüler
Dün Ataşehir bugün Maltepe! İETT otobüsü park halindeki araçları biçti!
Teknolojide Türkiye devrimi! Bakan Kacır bir sonraki dev hedefi açıkladı
Ekvador'da 'silah iç çatışma durumu' ilan edildi: Bombalı ve silahlı canlı yayın baskını sırasında neler yaşandı?
CHP'li Murat Emir'den canlı yayında öğretmenleri küçümseyen ima
İstanbul Havalimanı günlük uçuş sayısında yeni yıla zirvede başladı
CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı
12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
CHP'li Belediye'de bir işbilmezlik daha! Sağlam evi de yıktılar
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İslam Memiş çabuk olun diyerek uyardı: İlk çeyrekte tarihi zirve gelecek

İslam Memiş çabuk olun diyerek uyardı: İlk çeyrekte tarihi zirve gelecek

NASA Ay görevini erteliyor: Yeni Plan 2026'ya Kaydırıldı

NASA Ay görevini erteliyor: Yeni Plan 2026'ya Kaydırıldı

Hatay'da ilginç görüntü: Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı

Hatay'da ilginç görüntü: Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı

2024 trafik cezaları belli oldu! İşte yeni trafik cezaları...

2024 trafik cezaları belli oldu! İşte yeni trafik cezaları...

İstanbul'da korku dolu anlar: Tuğlalar düşünce deprem oldu sandılar

İstanbul'da korku dolu anlar: Tuğlalar düşünce deprem oldu sandılar