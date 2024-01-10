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İstanbul barajlarında son durum! 1 günde ne kadar arttı?

Kış mevsiminin gelmesinin ardından megakent İstanbul'da barajların doluluk oranındaki artış devam ediyor.

Ekleme: 10.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
İstanbul barajlarında son durum! 1 günde ne kadar arttı?İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 53.63'e çıkmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 55.31 OLDU

Üç gündür aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 55.31 olarak ölçüldü. Başka bir ifadeyle İstanbul'da baraj doluluk oranı 1 günde yüzde 1.7'ye yakın arttı.

BARAJLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İstanbul'da bu hafta sağanak yağış sürecek.

Baraj doluluk oranının daha da artacağı belirtiliyor.
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