Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.03 oranında düşüşle 7733 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.03 oranında düşüşle 7733 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.11 oranında düşüşle 9569 puan, sanayi endeksi yüzde 0.01 oranında artışla 11564 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.11 oranında düşüşle 9569 puan, sanayi endeksi yüzde 0.01 oranında artışla 11564 puan seviyesinde hareket ediyor.