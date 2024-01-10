2024 trafik cezaları belli oldu! İşte yeni trafik cezaları...

2024 yılında trafik cezalarına yeni gelen zam sonrası, trafik cezalarının miktarları belli oldu. Ehliyetsiz araç kullanma, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma, emniyet şeridi ihlali cezaları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Yeni yıla girmemiz ile birlikte, trafik cezalarının da yeni zamlı fiyatları belirlenmiş oldu.Buna göre, Alkollü araç kullanma, uyuşturucu ve alkol testi kabul etmeme, plakasız araç kullanma, drift yapma, ehliyetsiz araç kullanma, emniyet şeridi ihlali gibi cezaların fiyatları netliğe kavuşmuş oldu. İşte merak edilenler...-Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL-Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL-Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.978 TL-Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL-Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL-Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL-Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL-Takip mesafesine uymama cezası 691 TL-Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL-Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL-Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL-Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL-Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşma 3.136 TL-Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL-Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL-Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL-Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL-Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL-Aracı plakasız kullanma 8.167 TL-Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL-Drift atma cezası 32.234 TL-Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL-Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL-Sahte plaka kullanma cezası 32.171 TL-Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL