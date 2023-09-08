YouTube'den dev hamle! Oyun sektörüne adım atıyor

Playables, şu an için belirli beta kullanıcılarının erişimine açılmış durumda ve henüz gelişme aşamasında. Bu özellik, test kullanıcılarına, ana akış içeriğinin hemen yanında mini oyunlara ulaşma fırsatı sunuyor, hem masaüstü hem de mobil cihazlar üzerinden erişim sağlıyor. Ancak Playables programının hangi tür oyunları sunacağına dair detaylar henüz paylaşılmış değil.Aktarılanlara göre, bu oyunlardan biri Stack Bounce olacak, ki bu oyun daha önce GameSnacks hizmeti üzerinde sunulmuştu. Netflix ve TikTok gibi platformların dahi oyun trendine dahil olduğu bir dönemde, YouTube'un bu adımının biraz geç geldiği söylenebilir. Ancak, Google'ın başarısız olan Stadia hizmetinin aksine, YouTube'un dikkatli adımlarla ilerlediğini göz önünde bulundurmalıyız.YouTube'un bu yeni girişimi, platformun genişleyen eğlence ekosistemine heyecan verici bir katkı sunuyor gibi görünüyor. Oyun dünyasının YouTube ile buluşması, kullanıcılara daha fazla eğlence ve etkileşim fırsatı sunabilir.