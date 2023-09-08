“MET” operasyonu! 1.6 kilo ele geçirdiler…

İstanbul Emniyeti; Şişli, Beylikdüzü ve Küçükçekmece İlçeleri'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.Dört uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. Yapılan aramalarda kısaca 'MET' olarak adlandırılan bir kilo 634 gram Metamfetamin maddesi, 26 kök Hint Keneviri, 112 uyuşturucu hap, iki hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, 23 mermi, üç cep telefonu, üç sim kart ve 16 bin 290 lira nakit para ele geçirildi.