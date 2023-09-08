İstanbul’da acı olay: Denizde kayboldu!

Yürekleri yakan olay dün saat 15.00 sıralarında İstanbul Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi.İddiaya göre Gaziosmanpaşa'da yaşayan 14 yaşındaki Berat Keskin, arkadaşlarıyla gezmek için Kısırkaya Plajı'na gitti.Ancak gencin dalgalara kapılması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Bölgeye ayrıca çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Denizde yapılan arama çalışmalarına helikopter destek verdi. Buna rağmen Berat Keskin'e ulaşılamadığı ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Öte yandan Keskin'in kaybolduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntülerde, Keskin'i kurtarmak için denize açılan iki arkadaşı ve plajda bir kadının koşuşturduğu anlar yer alıyor.