Tunç Soyer'den İyi Parti'nin İzmir'de aday çıkarmasına ilk yorum: Kayıp yaşamayız

Türkiye için yerel seçim dönemi başladı.Adaylar, ittifaklar yavaş yavaş gündeme geliyor...14-28 Mayıs genel seçim yenilgisinden sonra muhalefette başlayan kriz, bu süreçte derinleşiyor.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 büyükşehir de dahil olmak üzere aday çıkartacaklarını söyledi."İzmir'de CHP ceketini assa kazanır diye bir kanaat var." Akşener, İzmir adaylığı için partinin ekonomi kurmaylarından Ümit Özlale'nin ismini verdi.Buna karşın bu şehirlerde halihazırdaki başkanlar da tekrar aday olacaklarını açıkladı.Bu şehirlerden biri de İzmir.Tekrar adaylığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e İyi Parti'nin aday çıkartma niyeti ve ittifakın geleceği soruldu.Soyer, İzmir seçmeninin bir duruşu olduğunu ve kayıp yaşamayacaklarını söyledi.Soyer, şöyle konuştu:“Anlaşılan o ki genel seçimlerde olduğu gibi bir çatı ittifakı kurulmayacak gibi...Ama ben zaten ilk günden beri söylüyorum, Sayın Genel Başkanımıza da arz ettim. Genel seçim ile yerel seçimin dinamikleri çok farklı... Yerel seçimlerde ittifak zaten her ilin, her ilçenin kendine özgü koşulları içinde kurulur.İzmirlilerin çok net bir duruşu ve tercihi var. Bu duruş kolay sarsılacak bir şey değil. İzmirliler en net, demokrasiye sahip çıkar.İzmir’de demokratik bir seçim süreci yaşanacak, sonuna kadar da demokrasi işleyecek. Bu son derece sağlıklı bir süreç olacak. Ben kayıp olacağını düşünmüyorum. Hiçbir kayıp olmaz."