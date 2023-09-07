Tonlarca sahte içkiyle suçüstü yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri seri "Sahte İçki" operasyonları düzenledi. 16 ayrı operasyonda; mekanlardan ve çöplerden topladıkları boş içki şişelerine sahte içki doldurarak üzerlerine bandrol ve etiket yapıştırdıkları sahte içkileri satarak piyasaya sürdükleri tespit edilen 34 kişi gözaltına alındı.Adreslere yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri 11.5 milyon lira olan sekiz bin 502 dolu içki şişesi, 3 bin 850 boş içki şişesi, 19 ton alkollü sıvı, 12 bin 702 alkol şişesi kapağı, 5 bin 982 etiket, 10 bin 558 alkol şişesi kapüşonu, 483 bandrol, 2 bin 900 alkol araması kiti, 3 dalgıç pompa, kapaklama makinesi ve alkolmetre ele geçirildi.