Maganda kurşunu yine can aldı: Katili en yakını çıktı!

Samsun'da maganda kurşunu yine can aldı. Mehmet Şahin, kızının kına gecesinde arkadaşının silahından çıkan kurşunla yere yığıldı... Başına kurşun isabet eden Mehmet Şahin, kurtarılamadı...

Acı olay Samsun'un Koruluk Mahallesi'nde gece saat 02.00'de yaşandı. İddiaya göre, gece kızının kına gecesi dağıldıktan sonra Mehmet Şahin (54) arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı.Gecede Mehmet Şahin'in arkadaşlarından biri havaya ateş etmeye başladı. Arkadaşının silahından çıkan kurşunun başına isabet etmesi ile Mehmet Şahin yere yığıldı... Olay yerinde hayatını kaybeden Şahin, savcının incelemesinin ardından Samsun'a otopsiye gönderildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.