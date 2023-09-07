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Kırklareli'deki sel felaketinde 3'üncü gün! Mehmetçik arama çalışmaları için sahada

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Mehmetçik de bir yandan selin izlerinin silinmesi için çalışmaları sürdürürken bir yandan da sahada arama faaliyetlerine katıldı.

Ekleme: 7.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 7.09.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Kırklareli'deki sel felaketinde 3'üncü gün! Mehmetçik arama çalışmaları için sahadaTürkiye, eylül ayında adeta felaketi yaşıyor...

Yaz mevsimi süresince yurdun birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele edildi.

Sonbaharda ise sel felaketi yüzünü gösterdi.

Öyle ki pazar gününden bu yana Kırklareli, Aksaray, Samsun ve İstanbul'da şiddetli yağış görüldü.

Kısa sürede etkili olan yağış, kentleri adeta yerle bir etti.

Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar sürüklendi, vatandaşlar suya kapıldı.

Bungalov evler sürüklendi

Kırklareli de felaketi yaşayan illerden oldu...

Bugün 3'üncü güne girilen sel olayında Demirköy ve İğneada ilçeleri için yapılan uyarıların ardından bölge halkı şiddetli yağışla karşılaştı.

Derelerin taşmasıyla su baskınlarının yaşandığı kentte bungalov tatil tesisindeki evler de suya kapıldı.

Arama çalışmalarında 3'üncü gün

Felakette 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi için de arama çalışmaları sürüyor.

Askeri birlikler, AFAD, polis, jandarma, UMKE ve çeşitli kurtarma ekipleri, arama köpeklerinin desteğiyle kayıp Ahmet Baki Şimşek aranıyor.

Kırklareli'deki sel felaketinde 3'üncü gün! Mehmetçik arama çalışmaları için sahada

Çok sayıda asker sel bölgesinde

Mehmetçik bir yandan bölgedeki selin izlerinin silinmesi için mücadele ederken bir yandan da arama çalışmalarına destek veriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak Şimşek için 890 kişilik ekibin bölgede arama çalışması yürüttüğünü ifade etti.

Ne olmuştu?

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı.

DSİ verilerine göre bölgeye son 500 yılda en yoğun yağışın düştüğü belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle evler sürüklenmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı dün kurtarılmıştı.

Bölgede ikisi önceki gün, üçü de dün olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği belirlenen işletme sahibi hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Zanlının yakalanması çalışması sürüyor.
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