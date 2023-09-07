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Financial Times: Türkiye, yabancı yatırımcıları geri çekiyor

Ekonomide yeni adımlar atan Türkiye'ye kurumsal yabancı yatırımcıların daha fazla ilgi gösterdiği belirtildi. Geniş bir Türk müşteri yelpazesine yatırım yapılmasına dair isteğe dikkat çekildi.

Financial Times: Türkiye, yabancı yatırımcıları geri çekiyor
Ekleme: 7.09.2023 - 09:21 Güncelleme: 7.09.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Financial Times: Türkiye, yabancı yatırımcıları geri çekiyor
Türkiye ekonomisi, mayıs seçimlerinden sonra yeni dönemin kapılarını araladı.

Ekonominin 3 yıllık hedef ve politikalarını içinde barındıran Orta Vadeli Program'ın (OVP) ayrıntıları açıklandı.

İngiltere merkezli Financial Times, ekonomik canlanmanın yabancı yatırımcıları geri çektiğini yazdı.

Fon yöneticilerinin dikkati Türkiye'de

Haberde, yurt dışı fonların Türkiye'de "suları test etmeye istekli" olduğuna dikkat çekildi.

Ankara'nın ekonomi politikasındaki revizyonun, son yıllarda ülkeyi terk eden fon yöneticilerinin ilgisini çektiği, yabancı yatırımcıların Türk hisse senetlerine ve tahvillerine yöneldiği belirtildi.

İngiltere, Avrupa, ABD ve Orta Doğu...

Son aylarda uluslararası yatırımcıların Türk sermaye piyasalarına olan ilgisinde gözle görülür ve olumlu bir değişim olduğu hatırlatılarak şöyle denildi:

İngiltere, Avrupa, ABD ve Orta Doğu'dan gelen talebin, bir yatırım destinasyonu olarak Türkiye'ye yeniden odaklanması nedeniyle ilgi oldukça geniş.

Yurt dışı yatırımcılar haziran ayının başından bu yana Türkiye hisse senedi piyasasına yaklaşık 1,4 milyar dolar aktardı.

Türkiye ekonomisine ilgi arttı

Bu yılki anlaşmaların çoğunun büyük ölçüde Türk perakende yatırımcılarına dayandığı notu paylaşıldı.

Uzman görüşlerine yer verilen haberde, "Alınan kararlarla artık kaliteli kurumsal yabancı yatırımcılar Türkiye ekonomisine daha fazla ilgi gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Erkan fiyat istikrarı vaadinde ciddi

Hafize Gaye Erkan öncülüğündeki Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımlara ilişkin, "Haziran ayında atanan Erkan, fiyat istikrarını yeniden tesis etme vaadinde ciddi." denildi.

Erdoğan'ın sözüyle daha da güçlendi

Haberin devamında şu görüşler aktarıldı:

Türkiye'nin yeni ekonomik planına sadık kalacağına ilişkin umutlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadelede 'sıkı para politikası' uygulama sözü vermesiyle daha da güçlendi.

Türk finansal varlıklarını düşünüyorlar

Yeni dönemde daha geniş bir yatırımcı grubunun Türk finansal varlıklarını düşündüğü kaydedildi.

Yatırımcıların, önde gelen isimlerin ve ihracatçıların ötesinde, listelenen daha geniş bir Türk müşteri yelpazesine yatırım yapmak istediğine işaret edildi.
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