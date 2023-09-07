Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı! Fondaş Halk TV'nin sahibine İmamoğlu koruması
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı kaçak inşaatında yeni gelişme. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Eylül'de yaptıklari incelemede Boğaziçi öngörünümüne sahip villadaki kaçak yapılaşmayı tutanak altına aldığı, İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne yazı yazarak kaçak faaliyete müdahale edilmesini istedi. İBB'ye inşaatı durdurma ve yıkım işlemlerinin hızlıca yapılması için resmi yazı iletilmesine rağmen İBB yönetiminin, kaçak faaliyeti sadece izlemekle yetindiği ortaya çıktı.
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki villasındaki kaçak yapılaşması haberinde yeni detaylar ortaya çıktı. Boğaziçi Öngörünümüne sahip alanda rutin denetimlerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Kireçburnu İsak Sokak İzmirli Villalarında Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak yapılaşmanın devam ettiğini belirledi.
Tutanak tutan ekipler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'ne yazı yazarak kaçak yapılaşmanın devam ettiğini, yıkım işlemlerinin yapılması gereğini belirtti.
İBB YÖNETİMİ İŞLEM BAŞLATMIYOR
Ancak İBB yönetimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 'kaçak yapılaşma devam ediyor, gereğinin hızlıca yapılaması gerektiği' yazısına rağmen Halk TV patronu Mahiroğlu'na ait villada henüz yıkım işlemlerini başlatmadı.
Kaçak yapılaşmanın ise hala devam ettiği, çelik konstrüksiyonlu inşaat çalışmaların hız kesmeden ilerlediği görüldü.
'BU İMTİYAZIN NEDENİ NEDİR?'
AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, 'Kireçburnu İshak Sokak üzerindeki İzmirli Villaları gibi güzide bir yerde yapılan bu kaçak çalışma tam anlamıyla bir aymazlıktır.
Daha da ötesi vatandaş evine iskele kurup izolasyon yapamadığı, akan çatısını tamir ettiremediği Türkiye ve İstanbul'un en değerli mevkilerinden birinde bir gazete patronuna tanınan bu imtiyazı kabullenmek mümkün değildir.
Tek özelliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanına yandaşlığı olan medya patronu bu cesareti nereden alıyor, ona tanınan bu imtiyazın nedeni nedir bunları sorguluyoruz?' ifadelerini kullandı.
GEÇEN YIL KAÇAK YAPI MÜHÜRLENMİŞTİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri daha önce de geçen yıl da villasına kaçak kat çıkan Mahiroğlu'nun villasındaki yapılaşmanın izinsiz, ruhsatsız olduğunu tespit ettikten sonra mühürlemişti.
Ekipler o dönemde de kaçak yapının yıkılması için İBB yönetimine yazı göndermiş ve gereğinin yapılamasını istemişti. Ancak İBB yönetimi o dönem de konuya ilişkin sorulara cevap vermemiş ve herhangi bir işlem de başlatmamıştı.