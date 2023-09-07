Antalya'da korkutan deprem!

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.4 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.Saat 19.50 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 21 kilometre olarak ölçüldü. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yok.