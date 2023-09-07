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Adıyaman'daki anız yangını ormana sıçradı

Gölbaşı ilçesinde buğday sapları yakılırken alevler rüzgar etkisiyle daha da yükseldi. Bir süre sonra meşe ormanına sıçrayan yangın 6 hektar alan üzerinde etkili oldu.

Ekleme: 7.09.2023 - 17:28 Güncelleme: 7.09.2023 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'daki anız yangını ormana sıçradı
Türkiye'de orman yangını telaşı devam ediyor.

Adıyaman'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı köyü Aksu mevkiinde O.C., isimli şahıs, tarlasında bulunan buğday saplarını yaktı.

Yangın ormana sıçradı

Alevler rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak meşe ormanına sıçradı.

Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gölbaşı ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, 6 hektarlık alanda etkili oldu

Ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda 6 hektarlık alanda alevler 6 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili olarak O.C., isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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