Nazlı Ece’nin ölümünde kahreden detay: Meğer bir hafta önce!

Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde yaşandı. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil'den haber alamayan arkadaşları, soluğu genç kızın evinde aldı. Kapının açılmaması üzerine eve camdan giren gençler, korkunç manzara ile karşılaştı.Nazlı Ece Akil'i yerde hareketsiz bulan arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağırıldı. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Nazlı Ece Akil'in cansız bedeni, yapılan otopsi sonrasında Ankara'dan gelen ailesine teslim edilirken, bir hafta önce doğum günü olduğu öğrenilen genç kızın aynı zamanda hormonal bozukluk sebebiyle ilaç kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.Hayatını kaybeden genç kızın komşusu Semire Gümüş, o anları şöyle anlattı: Dün saat 14.00-15.00 gibi yemek yerken binaya polislerin girdiğini gördük. O esnada da bir çocuk bağırıyordu binanın içerisinde, bizde öyle olunca yukarıya çıktık kızın vefat ettiğini öğrendik. Sakin, efendi bir kızdı. Biz birkaç kez karşılaştık ve bir kötülüğünü görmedik. Şaşırdık ve üzüldük böyle bir olay olmasına. Binada 'arkadaşım öldü' diye çocuğun çığlıkları yankılanıyordu. Biz onu duyup çıktık. Arkadaşı, kızdan haber alamayınca bina yöneticisini aramış. Onunla birlikte balkondan girmişler. Zaten kapıyı açtıklarında acı manzarayla karşılaşmışlar. Daha sonrasında polis ve ambulans geldi. Üniversite öğrencisi, 1 seneden beri burada oturuyor ama hiçbir kötülüğünü görmedik. Üzüldüm tabii. Kim bilir annesi ne hayallerle göndermiştir buraya. Hepimiz etkilendik. Bende bir kız annesiyim, çok ağladım. Ölüm sebebi için astım krizi dediler" dedi.