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Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!

Konya Karapınar’da dün yeni bir obruk meydana geldi. Yaklaşık 40 metre çapında, 70 metre derinliğindeki obruğu görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Ekleme: 6.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 6.09.2023 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!
Konya Karapınar'da dün yeni bir obruk meydana geldi. Yaklaşık 40 metre çapında, 70 metre derinliğindeki obruğu görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Bölgede yaşayan Ali Yüksel, hayvanlarının yayılımı sırasında çobanın obruk oluştuğunu fark ettiğini söyledi. Evlerine yakın bir mevkide oluşan obruğu görmeye geldiğinde büyük korku yaşadığını anlatan Yüksel, o anları şöyle anlattı:

'Obrukların oluştuğunu görüyoruz. Bundan üç ay önce de buraya yakın arazide obruk oluştu. Ölçmeye çalıştık, metre düştü. Yetkililer, 40 metre çapı ve 70 metre derinliğinde ölçtü. Ancak net olarak ölçemedik. Bu obruk, gördüğüm en büyük ve korkunç olanı, yani yanına yaklaşamıyorsun. Göçme devam ediyor, dünden bu yana giderek açılıyor. Az önce de büyük gürültü duyduk' dedi.

Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!

İşçi Ferhat Yükseler ise obruk oluşurken yakınlarda çalıştığını ifade etti.

Şöyle devam ett: 200 metre uzakta tarlada çalışıyorduk. Sesi duyunca koştuk. İlk oluştuğunda ve şimdiki arasında büyük fark var. Obruk genişliyor. Bölgeyi bilmeyenler için tehlikeli bir durum. Çevresinde önlem alınmalı.

Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!
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