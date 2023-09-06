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Kahramanmaraş'tan acı haber: Takla atan araçta can verdi!

Kahramanmaraş'ta İbrahim Orman, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç, yol kenarına devrildi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine polis ekiplerine haber verildi. Yapılan ilk incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekleme: 6.09.2023 - 17:04 Güncelleme: 6.09.2023 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Korkunç kaza, Elbistan-Malatya karayolunun ilçeye bağlı Demircilik Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Kahramanmaraş'tan acı haber: Takla atan araçta can verdi!

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Orman (58) yönetimindeki 35 NHC 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Şarampole giren otomobil takla attı. Ters dönen otomobil, bir evin bahçesinde durabildi.

Kazada, sürücü İbrahim Orman, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince, otomobilden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahramanmaraş'tan acı haber: Takla atan araçta can verdi!


Orman'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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