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HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Ekleme: 6.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 6.09.2023 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor
Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi 113'üncü haftada da sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını ifade eden Ayten Koçhan isimli anne, 113 haftadır eylem yaptıklarını ve eylemlerinin devam edeceğini söyledi. Oğluna çağrıda bulunan Ayten Koçhan, "113 haftadır biz burada eylem yapıyoruz. Ersin oğlum dönün, doğru yolda değilsiniz. Gelin teslim olun. Analar-babalar yeterince ağladı. Biz bir şey istemiyoruz, sadece evlatlarımızın peşindeyiz. Anaların-babaların ciğeri pişti" dedi.

HDP ve PKK'ya da tepki gösteren Koçhan, yılanın başının HDP olduğunu ve onlardan korkmadıklarını sözlerine ekledi.

Oğlu Osman'ın 2015 yılında kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Naciye Sönmez Yıldız ise, oğluna seslenerek, "Osman, benim sesimi nerede duyuyorsa gelip teslim olsun. Polisler, askerler, devletimiz sizin için mücadele ediyorlar. Biz de sizin için burada bekliyoruz. Bizim eylemimiz bitmeyecek, siz gelene kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Muş'ta, Van'da, Hakkari'de, Diyarbakır'da eylemlerimiz sürüyor. Gerekirse Ankara'ya da gideceğim. Ben oğlumu istiyorum. Ben oğlumu HDP'den, PKK'dan istiyorum. HDP, PKK bizim çocuklarımızı kandırıp götürdüler. Ben oğlumu onlara bırakmam. Oğlum 15 yaşındaydı, okul okuyordu. Götürdüler, oğlumu kendilerine köle yapmışlar. Doğru düzgün bir lokma ekmek bile yiyemiyor. Oğlum dön, devlete teslim ol" şeklinde konuştu.

Öte yandan annelerin bu haftaki eylemine Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz da destek verdi.

HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor
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