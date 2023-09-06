  • USD: 26,77 - 26,82
  • EURO: 28,74 - 28,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kaybederek 8.196,41 puana geriledi.

Ekleme: 6.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 6.09.2023 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,73 puan azalarak 8.196,41'e geriledi. Toplam işlem hacmi 75,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Günün ilk yarısında 8.298,54 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 8.200 puanın altında dengelendi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de artan hazine tahvili getirilerinin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan'ın gönüllü petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde açıklanacak Orta Vadeli Plan'ın (OVP) yatırımcıların odağına olacağını söyledi.

Dün en büyük petrol üreticilerinin arz kısıtlamalarıyla yükselişi ivme kazanan petrol fiyatlarının, enflasyona ilişkin endişeleri tekrardan alevlendirdiğini kaydeden analistler, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikaları üzerinde baskı kurabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı OVP'nin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, 'Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı, hizmet ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Fed'in Bej Kitabı'nın takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyelerinin direnç, 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut paketlendi
Orta Vadeli Program belli oluyor! Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temelleri atılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz enflasyonda tek haneye ulaşmak
Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş AB açıklaması!
Kırklareli'ndeki sel felaketinde acı haber geldi... Can kaybı 3'e yükseldi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Selden etkilenenlere hane başı 15 bin TL destek
İBB’den vatandaşa ulaşım çilesi! Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdiler: Felç oldu!
Bakan Fidan’ın kritik görüşme Yunan gündemine damga vurdu: Biz Türkiye için yalnızca bir seçeneğiz!
Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kacır: Kısa sürede açıklanacak
Bakan Koca’dan rahatlatan açıklama: “Müsterih olun” Türkiye’de ‘Eris’ vakası görülmedi!
Yerli otomobil Togg rekora koşuyor!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den din ve Cumhuriyet sözleri
Mansur Yavaş'ta seçim paniği: Verdiği sözler havada kaldı
Küçükçekmece'de İmamoğlu'na İSKİ tepkisi! 'Ne zaman arayacaksınız ölünce mi?'
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Akşener CHP'yi saf dışına itti: 'Üçüncü yol ittifakı
Bakan koca kara propagandayı çökertti: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hasta kabul devam ediyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

İstanbul'da görüldü ama duyulmadı: Sessiz şimşekler

İstanbul'da görüldü ama duyulmadı: Sessiz şimşekler

Ek MTV'de ilk taksit için son gün

Ek MTV'de ilk taksit için son gün

Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar

Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar

Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!

Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!