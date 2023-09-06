Başkan Erdoğan, USCMO üyelerini kabul etti

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde USCMO üyelerini kabul etti.Başkan Erdoğan, 'Müslümanlar olarak terörden nefret suçlarına kadar birçok sorunla aynı anda mücadele ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında müsaade edilmesini kabul etmediğimizi her vesile ile ifade ediyoruz. Bu, açık bir nefret suçu ve barbarlıktır' açıklamasında bulundu.