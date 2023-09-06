  • USD: 26,77 - 26,82
  • EURO: 28,74 - 28,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Şimşek'ten OVP yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" paylaşımında bulundu.

Ekleme: 6.09.2023 - 16:29 Güncelleme: 6.09.2023 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Şimşek'ten OVP yorumu
Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan OVP'ye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, 'Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…' dedi.
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut paketlendi
Orta Vadeli Program belli oluyor! Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temelleri atılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz enflasyonda tek haneye ulaşmak
Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş AB açıklaması!
Kırklareli'ndeki sel felaketinde acı haber geldi... Can kaybı 3'e yükseldi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Selden etkilenenlere hane başı 15 bin TL destek
İBB’den vatandaşa ulaşım çilesi! Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdiler: Felç oldu!
Bakan Fidan’ın kritik görüşme Yunan gündemine damga vurdu: Biz Türkiye için yalnızca bir seçeneğiz!
Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kacır: Kısa sürede açıklanacak
Bakan Koca’dan rahatlatan açıklama: “Müsterih olun” Türkiye’de ‘Eris’ vakası görülmedi!
Yerli otomobil Togg rekora koşuyor!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den din ve Cumhuriyet sözleri
Mansur Yavaş'ta seçim paniği: Verdiği sözler havada kaldı
Küçükçekmece'de İmamoğlu'na İSKİ tepkisi! 'Ne zaman arayacaksınız ölünce mi?'
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Akşener CHP'yi saf dışına itti: 'Üçüncü yol ittifakı
Bakan koca kara propagandayı çökertti: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hasta kabul devam ediyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

İstanbul'da görüldü ama duyulmadı: Sessiz şimşekler

İstanbul'da görüldü ama duyulmadı: Sessiz şimşekler

Ek MTV'de ilk taksit için son gün

Ek MTV'de ilk taksit için son gün

Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar

Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar

Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!

Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!